15 июня 2021

Челябинец из мести поджег машину силовика

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, авто
В результате поджога машина сгорела полностью (архивное фото) Фото:

Житель поселка Межевой Саткинского района предстанет перед судом за то, что из мести поджег машину участкового. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 33-летний обвиняемый признал вину и уже возместил ущерб.

«В ходе предварительного следствия установлено, что житель Межевого около часа ночи 7 мая облил бензином личный автомобиль участкового уполномоченного полиции „ВАЗ 21123“, припаркованный во дворе многоквартирного дома, и поджег его», — пояснили в пресс-службе ведомства. Машину сгорела полностью, ущерб превысил 130 тысяч рублей.

Огнем был поврежден стоящий радом автомобиль Hyundai Solaris. Здесь ущерб составил 39 тысяч рублей. В ходе расследования выяснилось, что мужчину, устроившего пожар, ранее привлекали к административной и уголовной ответственности за причинение телесных повреждений бывшей сожительнице. Делом занимался местный участковый и обвиняемый признался следователям, что хотел таким образом отомстить силовику.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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