Челябинец из мести поджег машину силовика

В результате поджога машина сгорела полностью (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель поселка Межевой Саткинского района предстанет перед судом за то, что из мести поджег машину участкового. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 33-летний обвиняемый признал вину и уже возместил ущерб.

«В ходе предварительного следствия установлено, что житель Межевого около часа ночи 7 мая облил бензином личный автомобиль участкового уполномоченного полиции „ВАЗ 21123“, припаркованный во дворе многоквартирного дома, и поджег его», — пояснили в пресс-службе ведомства. Машину сгорела полностью, ущерб превысил 130 тысяч рублей.

Огнем был поврежден стоящий радом автомобиль Hyundai Solaris. Здесь ущерб составил 39 тысяч рублей. В ходе расследования выяснилось, что мужчину, устроившего пожар, ранее привлекали к административной и уголовной ответственности за причинение телесных повреждений бывшей сожительнице. Делом занимался местный участковый и обвиняемый признался следователям, что хотел таким образом отомстить силовику.