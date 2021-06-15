Власти назвали причины роста цен на топливо в Пермском крае

Российский топливный союз обсудил основные проблемы топливного рынка в Пермском крае Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми состоялось заседание совета директоров Российского топливного союза. На заседании совет назвал одну из основных проблем топливного рынка и причину роста цен на топливо в Пермском крае. Об этом сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края.

«К сожалению, сегодня существует два разных рынка: конкурентная розница, где цены в общем сдерживаются в пределах инфляции, и оптовики, где цены растут рыночно», — сообщено на сайте. Также, по словам главы РТС Евгения Аркуши, неравенство цен приводит к тому, что независимый розничный рынок работает в убыток.

На встрече совет обсудил меры по снижению оптовых цен, предложения по которым будут направляться в федеральную антимонопольную службу и министерство энергетики России. По словам Аркуши, на снижение оптовых цен могут повлиять насыщение рынка, увеличение объема продаж на бирже, закрытие экспорта. Также губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что у топливного рынка края есть региональная особенность в виде наличия крупного игрока «ЛУКОЙЛ», которой принадлежит около трети АЗС в крае.

URA.RU писало, что в начале июня рост цен на топливо, по данным Росстата, превысил уровень инфляции. Стоимость розничного бензина за первую неделю лета выросла на 0,23%. Также URA.RU писало, что в середине июня биржевая цена на дизельное топливо выросла до исторического максимума.

Обновлено в 16:08 (уральское время): Корреспонденту URA.RU ФАС сообщили, что рост цен на автомобильное топливо в Пермском крае не превышает уровня инфляции. На сегодня на АЗС «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» цены на топливо АИ-92 установлены на уровне 45,75 руб./литр, АИ-95 — на уровне 49,07 руб., дизель — 51,57 руб. Рост за год составил, соответственно, 4,39%, 5,37%, 4,8%, что ниже темпа роста цен в РФ с мая 2020 по май 2021 (6%, согласно данным Банка РФ и Росстата).