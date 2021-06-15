Судьбоносное заседание проведет лидер свердловских единороссов Виктор Шептий Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Президиум свердловского отделения «Единой России» 17 июня окончательно утвердит списки кандидатов в депутаты областного заксобрания. Как сообщил URA.RU источник, близкий руководству регионального отделения, для этого единороссы соберутся в здании Уральского государственного экономического университета в Екатеринбурге.

«По правилам праймериз, списки должны быть утверждены в неизменном виде, передвижки не допускаются, если только кто-то из кандидатов не снимется с выборов добровольно», — рассказал собеседник агентства. По его словам, после утверждения списки отправят на согласование в Москву — в президиум Генсовета «Единой России».

Замруководителя исполкома, начальник пресс-службы реготделения ЕР Максим Бестфатер сообщил URA.RU, что заседание статусных свердловских единороссов 17 июня пройдет в закрытом режиме, поскольку решать будут исключительно технические внутрипартийные вопросы.

Как писало агентство, 16 июня свердловские депутаты назначили дату выборов нового созыва областного парламента. Они состоятся одновременно с выборами в Госдуму 19 сентября 2021 года.