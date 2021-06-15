15 июня 2021

Свердловские единороссы утвердят списки кандидатов на выборы. Дата

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Секретарь Свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий подает документы на участие в праймериз. Екатеринбург, шептий виктор, партия единая россия, единая россия, ер
Судьбоносное заседание проведет лидер свердловских единороссов Виктор Шептий Фото:
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Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Президиум свердловского отделения «Единой России» 17 июня окончательно утвердит списки кандидатов в депутаты областного заксобрания. Как сообщил URA.RU источник, близкий руководству регионального отделения, для этого единороссы соберутся в здании Уральского государственного экономического университета в Екатеринбурге.

«По правилам праймериз, списки должны быть утверждены в неизменном виде, передвижки не допускаются, если только кто-то из кандидатов не снимется с выборов добровольно», — рассказал собеседник агентства. По его словам, после утверждения списки отправят на согласование в Москву — в президиум Генсовета «Единой России».

Замруководителя исполкома, начальник пресс-службы реготделения ЕР Максим Бестфатер сообщил URA.RU, что заседание статусных свердловских единороссов 17 июня пройдет в закрытом режиме, поскольку решать будут исключительно технические внутрипартийные вопросы.

Как писало агентство, 16 июня свердловские депутаты назначили дату выборов нового созыва областного парламента. Они состоятся одновременно с выборами в Госдуму 19 сентября 2021 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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