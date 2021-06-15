Свердловские депутаты назначили дату выборов в парламент региона

Свердловское заксобрание решило переизбраться одновременно с Госдумой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Выборы нового состава депутатов свердловского заксобрания пройдут одновременно с избранием депутатов Госдумы. Назначить их дату на 19 сентября 2021 года на своем заседании решил текущий созыв свердловского парламента, сообщает корреспондент URA.RU.

«Согласно закону, днем голосования на выборах органов власти субъектов РФ является второе воскресенье сентября, но в год выборов депутатов Госдумы они синхронизируются с вышестоящими», — пояснил первый вице-спикер ЗС, лидер свердловских единороссов Виктор Шептий. По его данным, с большой долей вероятности голосование будет разнесено на три дня в связи с антикоронавирусными ограничениями. Однако решение ЦИК пока не принято.

Виктор Шептий подчеркнул, что заксобрание должно принять решение в срок с 10 по 20 июня, в противном случае, это сделает областная избирательная комиссия. Депутаты проголосовали за предложенную дату единогласно.