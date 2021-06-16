В Сургуте нашли временную замену умершему вице-мэру

Заместитель главы Сургута Валерий Фомагин будет временно отвечать за строительство и ЖКХ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Временно исполнять обязанности умершего вице-мэра Сургута Сергея Полукеева будет заместитель главы города, курирующий сферу строительства, Валерий Фомагин. Эту информацию URA.RU подтвердили в управлении массовых коммуникаций городской администрации.

«Заместитель главы Сургута Валерий Фомагин временно возьмет на себя функционал Сергея Полукеева», — прокомментировали в управлении массовых коммуникаций мэрии. Источник URA.RU, близкий к городской администрации, сообщил, что Фомагин уже и так несколько дней отвечал за сферу ЖКХ, после того, как Полукеев попал в больницу.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов принес соболезнования родным и близким скончавшегося вице-мэра. Полукеев в возрасте 52 лет умер в сургутской окружной клинической больнице.