16 июня 2021
15 июня 2021

В Сургуте нашли временную замену умершему вице-мэру

© Служба новостей «URA.RU»
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Адресники администраций. Сургут, администрация сургута
Заместитель главы Сургута Валерий Фомагин будет временно отвечать за строительство и ЖКХ Фото:

Временно исполнять обязанности умершего вице-мэра Сургута Сергея Полукеева будет заместитель главы города, курирующий сферу строительства, Валерий Фомагин. Эту информацию URA.RU подтвердили в управлении массовых коммуникаций городской администрации.

«Заместитель главы Сургута Валерий Фомагин временно возьмет на себя функционал Сергея Полукеева», — прокомментировали в управлении массовых коммуникаций мэрии. Источник URA.RU, близкий к городской администрации, сообщил, что Фомагин уже и так несколько дней отвечал за сферу ЖКХ, после того, как Полукеев попал в больницу.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Сургута Андрей Филатов принес соболезнования родным и близким скончавшегося вице-мэра. Полукеев в возрасте 52 лет умер в сургутской окружной клинической больнице.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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