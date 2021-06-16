За незаконное решение пермских следователей заплатит Минфин

Пермячку хотели судить за незаконную выдачу паспорта, но она доказала свою невиновность Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермячка Зоя Паршакова получит от Министерства финансов России 30 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. По данным ГАС «Правосудие», следователь второго следственного отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю в 2017—2018 годах незаконно возбудил в отношении Паршаковой семь уголовных дел.

«Взыскать с Российской Федерации в лице Министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу Паршаковой Зои Ивановны в порядке реабилитации компенсацию морального вреда в размере 30 000 рублей», — сказано в материалах гражданского дела. Паршакову необоснованно обвиняли в незаконной выдаче российского паспорта иностранцу (ч. 2 ст. 292.1 УК РФ).

Изначально мировой суд прекратил уголовное дело в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Паршакова в Пермском краевом суде смогла отменить это решение. После этого уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления в действиях незаконно обвиненной женщины.

Свои страдания Паршакова, которой на период следствия избирали меру пресечения в виде подписки о невыезде, оценила в два миллиона рублей. Министерство финансов, Следственный комитет и прокуратура возражали против удовлетворения иска в полном объеме. Ленинский районный суд Перми учел возражения и снизил размер компенсации. Информация об обжаловании данного решения в картотеке отсутствует.