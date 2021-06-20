Челябинских школьников отправят на дистанционное обучение

Ради безопасных выборов челябинские власти готовы перевести учащихся на дистант или отменить занятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В учебных заведениях Челябинской области школьников и студентов в сентябре ожидает два дня дистанционного обучения или отмены уроков. Это связано с трехдневным голосованием в Госдуму, сообщил источник URA.RU в правительстве в области.

«Многие избирательные участки размещены в учебных заведениях. Исходя из требований безопасности по коронавирусу, голосование будет разнесено на три дня: 17, 18 и 19 сентября. Пятница и суббота выпадают на учебную неделю. Исходя из тех же требований, учащиеся и избиратели не должны пересекаться, чтобы не заражать друг друга», — пояснил URA.RU инсайдер.

«Есть предварительная договоренность с министерством образования региона, что процессы будут разделены. В тех учебных заведениях, где находятся избирательные участки, не будет школьников и студентов во время трех дней голосования. Форму обучения — дистант или отмена уроков, выберет — министерство образования области», — подтвердил URA.RU председатель регионального избиркома Сергей Обертас. В пресс-службе регионального минобра воздержались от комментариев.

17 июня президент Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Как уточнила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова, голосование пройдет с 17 по 19 сентября. Это обусловлено ухудшением эпидемиологической обстановки и пожеланиями избирателей на соцопросах.