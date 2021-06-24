Владелец крупнейшего ТЦ Екатеринбурга лишился дивидендов

Игорь Заводовский является совладельцем 25 компаний, выручка которых, по последним данным, составила 2,3 миллиарда рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бизнесмен из Екатеринбурга Игорь Заводовский не получит дивиденды от деятельности ТРЦ «Пассаж» (Екатеринбург) по итогам 2020 года. Решение было принято на общем собрании акционеров компании 25 июня, копия которого имеется в распоряжении URA.RU.

«Председатель собрания (Светлана Комарова, член совета директоров — прим. ред.) выступил с сообщением по рекомендации совета директоров ОАО „ЦУМ“ — дивиденды за 2020 год не выплачивать. Принятое решение: дивиденды за 2020 год не выплачивать», — говорится в документе.

При этом по итогу 2020 года чистый убыток компании «Центральный универмаг (Пассаж)» составил 9,4 млн рублей. Для торгового центра в последние годы это цифры не самые большие. В 2019 году чистый убыток «Пассажа» составил 32,3 млн рублей, в 2018 году — 353 млн рублей, в 2017 году — 39,2 млн рублей. В годовой отчетности уточнялось, что конечным владельцем, контролирующим компанию, является Игорь Заводовский. Он вместе с гендиректором «Пассажа» Константином Погребинским также владеет крупнейшим ТЦ Екатеринбурга — «Гринвич».

Из-за пандемии коронавируса торгово-развлекательные центры Свердловской области были закрыты с конца марта. В то же время свердловчане могли посещать продуктовые магазины, расположенные на их территории. По указу губернатора региона Евгения Куйвашева торговые площадки вновь открылись только 1 августа.