Долг заставили погасить судебные приставы Фото: Илья Московец © URA.RU

Компания «Пермметалл» за 3,5 года задолжала государству около 40 млн рублей арендных платежей. Погасить долг принудили судебные приставы, арестовавшие у фирмы два дорогих автомобиля, рассказали в УФССП по Пермскому краю.

«Объекты недвижимости ОАО „ПЕРММЕТАЛЛ“ расположены на земле, находящейся в собственности государства, в связи с чем организация обязана была регулярно вносить арендную плату. Так как на протяжении 3,5 лет платежи за пользование земельным участком не вносились, Росимущество через суд взыскало с предприятия сумму необоснованного обогащения и проценты за пользование чужими денежными средствами», — поясняется на сайте службы приставов.

Директора компании предупредили о возможном уголовном преследовании по статьям о неисполнении решения суда и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности. Также у фирмы арестовали машины Toyota Land Cruiser и Toyota Camry. После этого долг был погашен.

«ОАО „Пермметалл“ является крупнейшим торгово-сервисным центром в Уральском регионе, поставляющим продукцию ведущих металлургических предприятий России. Компания занимается оптовой и розничной торговлей металлом», — говорится на ее сайте.