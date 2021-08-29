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Челябинский «правнук Берии» добивается его реабилитации в суде

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Андрею Пязоку и Сергею Вегельману в суде Центрального района. Челябинск, приговор, судья, суд
Отстаивать доброе имя Берии челябинец намерен в суде города Касли Фото:

Житель Челябинской области Игорь Лопатченко, считающий себя правнуком сталинского наркома Лаврентия Берии, добивается реабилитации своего предполагаемого прадеда. Соответствующий иск он направил в суд города Касли.

«Я, Лопатченко Игорь Павлович, предполагаемый внук Лаврентия Павловича Берии. Прямых доказательств моего родства с бывшим министром НКВД Лаврентием Берия у меня пока нет. Признанные документально родственники не дают согласие на тест ДНК. Ради восстановления исторической справедливости, я подаю заявление на реабилитацию Берия Лаврентия Павловича», — говорится в заявлении, скан которого публикует издание «Собеседник».

«Заявителю было рекомендовано оформить иск в соответствии с требованиями закона. Соответственно, сейчас в производстве суда этого дела нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе Каслинского горсуда.

О том, что Лопатченко состоит в родственной связи с Берией, он заявил в середине 2000 годов. Как пояснил журналистам южноуралец, его отцом является якобы внебрачный внук наркома Эскандер Гарибов, который долгое время жил в Озерске, а затем эмигрировал в США. Несколько лет Лопатченко, выросший в детдоме, восстанавливает свое генеалогическое древо. По указанному в документе номеру телефона он не ответил.

Берия возглавил правоохранительные органы СССР после ареста наркома Николая Ежова. С его появлением в стране прекратилась «эпоха большого террора» 1937 года. После войны Берия курировал советский атомный проект. После смерти Иосифа Сталина был снят со всех постов и расстрелян, в мае 2000 года военная коллегия Верховного суда РФ отказала в реабилитации Берии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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