Свердловских министров отправили следить за мэрами на выборах

Члены свердловского правительства будут курировать шесть проблемных городов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Члены правительства Свердловской области стали неофициальными кураторами шести территорий, которые вызывают у власти опасения на сентябрьских выборах. Министры и заместители губернатора Евгения Куйвашева будут лично контролировать глав городов и предлагать помощь в случае необходимости, сообщил URA.RU источник, близкий к руководству региона.

По данным собеседника агентства, представителей Белого дома распределили следующим образом. Вице-губернатор Сергей Бидонько будет вести на выборах Нижний Тагил. Первому заместителю губернатора Александру Высокинскому доверили Сухой Лог, а замгубернатора по территориальному развитию Олегу Чемезову — Краснотурьинск. Министр ЖКХ Николай Смирнов займется Североуральском. Глава минстроя Михаил Волков курирует Реж, а руководитель минэкономики Денис Мамонтов — Асбест.

«Кураторы будут регулярно ездить в территории, постоянно держать связь с главами. Выяснять, какие есть проблемы, например, с выполнением требования по явке, и в случае необходимости — предлагать помощь», — пояснил инсайдер. Получить оперативный комментарий в департаменте информполитики области URA.RU не удалось. Ответ на запрос агентства пока не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало о восьми проблемных одномандатных округах на выборах в заксобрание Свердловской области. В этих территориях план регионального избирательного штаба «Единой России» по победе с высокой вероятностью может быть провален.