Компания Дерипаски обогатилась, несмотря на пошлины от властей

На мировой бирже металлов выросли цены Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Конфликт металлургов и правительства РФ из-за пошлин

Рост мировых цен на алюминий почти компенсировал компании Олега Дерипаски «Русал» введение пошлины (254 долларов с тонны). Об этом заявил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

«Рост мировых цен на алюминий практически компенсировал „Русалу“ введение пошлины (254 $ с тонны). С началом ужесточения политики ФРС (Федеральной резервной системы — прим. URA.RU) можно ожидать коррекции цен на сырье и в том числе на алюминий. В этой связи мы не ожидаем, что компании удастся за счет удачной конъюнктуры полностью нивелировать эффект от пошлин», — цитирует « Коммерсант » Сергея Гришунина.

Цены на алюминий на бирже металлов Лондона увеличились до более чем 10-летнего максимума. Фьючерсы на алюминий с поставкой через три месяца 30 августа росли на 2,9% — до 2726,5 долларов за тонну, что стало пиком с мая 2011 года, отмечает издание.

В России действуют с 1 августа пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии. Размер пошлины оставляет 15% базовой ставки и компонента, который считают в долларах за тонну, передает «Национальная служба новостей». Их введение позволит задержать резкий рост цен на металл на внутреннем рынке. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ранее заявлял, что во время пандемии металлурги «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей, когда подняли цены на продукцию, пишет 5-tv.ru.