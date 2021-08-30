В Минпромторге высказались по поводу продления пошлин на металлы

Правительство не планирует продлять действие экспортных пошлин на металлы Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Конфликт металлургов и правительства РФ из-за пошлин

Предпосылок для введения экспортных пошлин на металлы в 2022 году нет. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

«Я сегодня не вижу к этому предпосылок, потому что цены начали снижаться и рынок остывать», — цитирует Виктора Евтухова ТАСС. По его словам, на внешнем рынке по некоторым позициям цены на металлы уже опустились ниже внутрироссийских.

Пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии действуют в РФ с 1 августа до конца года и составляет 15% базовой ставки и компонента, который считают в долларах за тонну. Их ввели, чтобы чтобы сбить резкий рост цен на металл на внутреннем рынке: по словам первого вице-премьера России Андрея Белоусова в период пандемии металлурги «нахлобучили» государство на 100 млрд рублей, подняв цены на свою продукцию. По мнению представителей отрасли, пошлины приведут к потере участниками рынка 10-12 млрд рублей прибыли.