Адепты отца Сергия считают, что его помощника «взяли в заложники»

Всеволода Могучева задержали 1 сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Пресс-секретаря опального отца Сергия (Романова) Всеволода Могучева «взяли в заложники», чтобы оказать давление на духовного наставника. Соответствующее заявление сделали сторонники экс-схиигумена.

«Всеволода Могучева фактически „взяли в заложники“», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Защита отца Сергия». Сторонники экс-схиигумена уверены, что силовики таким образом пытаются оказать давление на Сергия.

По словам защитников, экс-схиигумен привлекает внимание к проблемам Русской православной церкви. Они подчеркнули, что суд еще не предъявил Романову обвинение в экстремизме.

URA.RU не удалось связаться с адвокатом Могучева Михаилом Толмачевым. Он не ответил на звонок корреспондента агентства.

Могучева задержали 1 сентября, сообщил источник в силовых структурах. Адвокат Могучева Михаил Толмачев в разговоре с URA.RU уточнил, что его подзащитного задержали в Ишиме Тюменской области. Ему предъявили обвинение в организации деятельности экстремистской организации. Ранее Могучева неоднократно арестовывали.

Сергий находится в СИЗО «Матросская тишина». Он обвиняется в склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.