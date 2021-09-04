Сборная России по футболу в первый раз победила при новом тренере. Видео

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Первую победу при Валерии Карпине россияне одержали над Кипром Фото:

Сборная России по футболу выиграла у Кипра в выездном матче квалификации чемпионата мира по футболу в Катаре. Победа стала первой при нынешнем главном тренере Валерии Карпине и позволила России занять первое место в группе.

Российская сборная обыграла футболистов из Кипра со счетом 2:0. Голы в составе россиян забивали Александр Ерохин, Рифат Жемалетдинов. Две голевые передачи на счету у Федора Смолова. Матч прошел на стадионе ГСП в Никосии. Трансляцию вел «Первый канал».

Теперь Россия с 10 очками возглавляет группу. У идущей на втором месте Хорватии — 7 и одна игра в запасе.

Валерий Карпин возглавил сборную России в конце июля. Он дебютировал в качестве главного тренера сборной в матче с Хорватией. Он прошел в Москве и завершился ничьей 0:0, передает Sport24. Следующий матч Россия проведет против Мальты 7 сентября, сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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