Первую победу при Валерии Карпине россияне одержали над Кипром Фото: Михаил Шапаев, «Общероссийская общественная организация», сайт РФС

Сборная России по футболу выиграла у Кипра в выездном матче квалификации чемпионата мира по футболу в Катаре. Победа стала первой при нынешнем главном тренере Валерии Карпине и позволила России занять первое место в группе.

Российская сборная обыграла футболистов из Кипра со счетом 2:0. Голы в составе россиян забивали Александр Ерохин, Рифат Жемалетдинов. Две голевые передачи на счету у Федора Смолова. Матч прошел на стадионе ГСП в Никосии. Трансляцию вел «Первый канал».

Теперь Россия с 10 очками возглавляет группу. У идущей на втором месте Хорватии — 7 и одна игра в запасе.

Валерий Карпин возглавил сборную России в конце июля. Он дебютировал в качестве главного тренера сборной в матче с Хорватией. Он прошел в Москве и завершился ничьей 0:0, передает Sport24 . Следующий матч Россия проведет против Мальты 7 сентября, сообщает агентство Nation News.

Первый гол сборной России при Карпине. И какой! Смолов покатил на Ерохина, а Саня вколотил в дальний. Мощь ???????????????? pic.twitter.com/dUKMQCS3bF — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 4, 2021

Жемалетдинов и Смолов поменялись местами – Федя ассистировал, Рифат зарешал ???? pic.twitter.com/ewkqgirkds — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 4, 2021