Сборная России не смогла обыграть Хорватию в первом матче Карпина

Россия сыграла вничью с Хорватией Фото: Aleksandr Osipov/Flickr.com

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Хорватии в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. Спортсмены не забили друг другу ни одного гола.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники». Игра закончилась со счетом 0:0. Этот матч стал первым для нового главного тренера российской сборной Валерия Карпина.

Российские футболисты 4 сентября проведут выездной матч против команды Кипра. 7 сентября подопечные Карпина сыграют с Мальтой.

Ранее Российский футбольный союз расторг контракт со Станиславом Черчесовым. Он возглавлял сборную России с 2016 года. По словам президента союза Александра Дюкова, решение было обоюдным. Об увольнении Черчесова заговорили после неудачного выступления сборной России на Евро-2020. Российская команда заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф турнира, передает агентство Nation News. Новым главным тренером сборной страны по футболу назначен Валерий Карпин. Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года.