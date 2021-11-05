Диспетчер Карпинска перестаралась, выполняя указ властей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава города Карпинск (Свердловская область) Андрей Клопов назвал человеческий фактор причиной скандала, случившегося накануне на местном автовокзале. Мэр рассказал URA.RU, как разбирался с ситуацией.

«Я сам удивился, когда услышал, что на вокзале Карпинска от пассажиров требуют предъявить QR-код. Такого нет ни на уровне приказа оперштаба, ни на уровне моих указаний. Глупость несусветная! Стали разбираться и выяснили, что диспетчер не совсем адекватно оценила информацию и доводит ее до людей. Человеческий фактор», — объяснил глава Карпинска Андрей Клопов.

Помощники мэра связались с перевозчиком Карпинска и попросили обязать своих подчиненных максимально корректно выполнять требования оперштаба и не доводить ситуацию до абсурда. «Создавать лишнего ажиотажа сейчас нельзя. Что касается штрафа, выговора и прочих санкций в отношении диспетчера, то я не сторонник этих мер. Думаю, ситуация уже исчерпана», — подытожил Клопов.

Ранее карпинцев возмутила новость, что из города нельзя выехать без предъявления на вокзале QR-кода. В региональном оперштабе по борьбе с COVID-19 заявили, что подобных решений в отношении Карпинска не принималось.