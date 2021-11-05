05 ноября 2021
04 ноября 2021

Мэр объяснил скандал с QR-кодами на вокзале Карпинска. «Глупость несусветная»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Маска с QR-кодом. Челябинск, qr-код, маска защитная, коронавирус, сиз, covid, локдаун
Диспетчер Карпинска перестаралась, выполняя указ властей Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Глава города Карпинск (Свердловская область) Андрей Клопов назвал человеческий фактор причиной скандала, случившегося накануне на местном автовокзале. Мэр рассказал URA.RU, как разбирался с ситуацией.

«Я сам удивился, когда услышал, что на вокзале Карпинска от пассажиров требуют предъявить QR-код. Такого нет ни на уровне приказа оперштаба, ни на уровне моих указаний. Глупость несусветная! Стали разбираться и выяснили, что диспетчер не совсем адекватно оценила информацию и доводит ее до людей. Человеческий фактор», — объяснил глава Карпинска Андрей Клопов.

Помощники мэра связались с перевозчиком Карпинска и попросили обязать своих подчиненных максимально корректно выполнять требования оперштаба и не доводить ситуацию до абсурда. «Создавать лишнего ажиотажа сейчас нельзя. Что касается штрафа, выговора и прочих санкций в отношении диспетчера, то я не сторонник этих мер. Думаю, ситуация уже исчерпана», — подытожил Клопов.

Ранее карпинцев возмутила новость, что из города нельзя выехать без предъявления на вокзале QR-кода. В региональном оперштабе по борьбе с COVID-19 заявили, что подобных решений в отношении Карпинска не принималось.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...