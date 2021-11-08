Сенатор США: Байден разрушает армию собственной страны

Военнослужащих США беспокоят культурные, а не реальные противостояния, считает Джош Хоули Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Армия США слабеет из-за смещения акцента с настоящей военной подготовки на изучение расовой теории. Это происходит по вине администрации Джо Байдена, заявляет член комитета по вооруженным силам сената США Джоша Хоули.

«В настоящее время военнослужащих беспокоят культурные, а не реальные противостояния», — приводит рассуждения Джоша Хоули The Daily Telegraph. Такие выводы Хоули сделал после поражения морской пехоты США морской пехоте Великобритании во время военных учений «Зеленый кинжал-2021». Учения проходили в пустыне Мохаве в течение пяти дней.

Ранее в Госдуме РФ пригрозили ответить США на вторжение в Черное море. Для США небезопасно нарушать границы России в Черном море вблизи берегов Крыма. Так депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет отреагировал на информацию, что корабль США Mount Whitney находится в акватории Черного моря.