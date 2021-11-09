В челябинском городе собирают митинг против вакцинации и QR-кодов

Мэру Кыштыма Людмиле Шеболаевой направили уведомление о проведении митинга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инициативные жители Кыштыма (Челябинская область) подали уведомление в мэрию города о проведении митинга против вакцинации и QR-кодов. Об этом сообщил организатор мероприятия Владимир Секретов на своей странице во «ВКонтакте».

«Форма публичного мероприятия: Митинг — массовое присутствие граждан на площади К.Маркса для публичного выражения общественного мнения по поводу: незаконного введения QR-кодов, незаконного принуждения к вакцинации от коронавируса, в том числе детей до 18 лет, незаконного принуждения к проведению ПЦР-тестов, дискриминации, разделения общества на привитых и непривитых», — говорится в уведомлении, которое Секретов направил в мэрию Кыштыма.

Получить комментарий мэра Кыштыма Людмилы Шеболаевой не удалось. Она не ответила на звонок корреспондента URA.RU. Источник в мэрии Кыштыма сообщил, что в городе нет места, где могло бы собраться такое количество людей. «Кроме того, в настоящее время действуют ограничения на проведение массовых мероприятий в регионе. Так что организаторам в проведении мероприятия, вероятно, будет отказано», — сообщил источник в мэрии города.

Ранее URA.RU писало, что челябинские силовики выступили со спецзаявлением из-за COVID. В УМВД по Челябинской области заявили о недопустимости проведения несанкционированных публичных мероприятий или участия в них из-за введенных в регионе коронавирусных ограничений. Для граждан предусмотрены штрафы в размере до 50 тысяч рублей, санкции для должностных лиц в виде штрафа до 500 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет, для предпринимателей без образования юридического и юридических лиц — до одного миллиона рублей.