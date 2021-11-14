Социолог: у российских властей есть план по быстрой вакцинации

По словам Валентина Рощина, у власти есть план по быстрой вакцинации населения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Социальный психолог Валентин Рощин заявил, что у властей может быть определенный план по вакцинации населения от коронавируса. По его словам, правительство, судя по всему, не намерено отказываться от своих целей.

«Можно подумать, что у власти есть какой-то план по быстрой вакцинации населения, которого решили достигать любой ценой… Например, вакцинировать 80 процентов населения», — сказал Рощин в разговоре со «Свободной прессой»

Он отметил, что в последнее время появилась масса фактов, которые не доказывают необходимость вакцинации. «В некоторых странах, где привито больше чем в РФ, смертность тоже выше. Так нужна ли нам тотальная вакцинация? Но правительство закусило удила», — подытожил он.

Ранее политический обозреватель Андрей Перла заявил, что правительству РФ стоит задуматься о последствиях навязывания вакцинации от COVID, пока не стало поздно. По его словам, навязывание вакцинации и QR-кодов может привести к бунту.