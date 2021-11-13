13 ноября 2021

Политолог предрек народный бунт из-за QR-кодов

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Проверка qr кодов в торговом центре Галерея Вояж. Тюмень , проверка qr-кода, вход в торговый центр
Навязывание вакцинации и QR-кодов может привести к бунту, считает Андрей Перла Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Правительству России стоит задуматься о последствиях навязывания вакцинации от COVID, пока не стало поздно. Об этом заявил политический обозреватель Андрей Перла.

«Я не против прививок. Я сам „Спутником“ привит и снова в срок уколюсь. Я не прививки опасаюсь, а бунта. Взрыва народного гнева, с которым справиться будет трудно и который, не дай Бог, нанесет моей Родине, России, непоправимый вред», — написал Перла в своем telegram-канале «Умный еврей при губернаторе».

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах. Новые положения начнут действовать с 1 февраля 2022 года по 1 июня 2022 года. До февраля помимо QR-кода граждане смогут использовать медотвод или ПРЦ-тест.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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