Политолог предрек народный бунт из-за QR-кодов

Навязывание вакцинации и QR-кодов может привести к бунту, считает Андрей Перла Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительству России стоит задуматься о последствиях навязывания вакцинации от COVID, пока не стало поздно. Об этом заявил политический обозреватель Андрей Перла.

«Я не против прививок. Я сам „Спутником“ привит и снова в срок уколюсь. Я не прививки опасаюсь, а бунта. Взрыва народного гнева, с которым справиться будет трудно и который, не дай Бог, нанесет моей Родине, России, непоправимый вред», — написал Перла в своем telegram-канале «Умный еврей при губернаторе».

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах. Новые положения начнут действовать с 1 февраля 2022 года по 1 июня 2022 года. До февраля помимо QR-кода граждане смогут использовать медотвод или ПРЦ-тест.