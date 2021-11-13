Политолог предрек народный бунт из-за QR-кодов

Правительству России стоит задуматься о последствиях навязывания вакцинации от COVID, пока не стало поздно. Об этом заявил политический обозреватель Андрей Перла.
«Я не против прививок. Я сам „Спутником“ привит и снова в срок уколюсь. Я не прививки опасаюсь, а бунта. Взрыва народного гнева, с которым справиться будет трудно и который, не дай Бог, нанесет моей Родине, России, непоправимый вред», — написал Перла в своем telegram-канале «Умный еврей при губернаторе».
Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах. Новые положения начнут действовать с 1 февраля 2022 года по 1 июня 2022 года. До февраля помимо QR-кода граждане смогут использовать медотвод или ПРЦ-тест.
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