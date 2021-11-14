14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

Напротив здания челябинского правительства найден труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи констатировали смерть пенсионера (архивное фото) Фото:

Тело пенсионера найдено 15 ноября в Челябинске у дома 28 на улице Цвиллинга, напротив здания правительства области. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Это произошло утром. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ», — сообщил источник.

По словам инсайдера, пожилому мужчине стало плохо прямо на улице. Прибывшие медики уже не могли помочь. На место выезжали представители Следственного комитета. При этом в пресс-службе следственного управления СКР по региону URA.RU заявили, что не располагают информацией по инциденту.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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