Напротив здания челябинского правительства найден труп

Врачи констатировали смерть пенсионера (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тело пенсионера найдено 15 ноября в Челябинске у дома 28 на улице Цвиллинга, напротив здания правительства области. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Это произошло утром. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ», — сообщил источник.

По словам инсайдера, пожилому мужчине стало плохо прямо на улице. Прибывшие медики уже не могли помочь. На место выезжали представители Следственного комитета. При этом в пресс-службе следственного управления СКР по региону URA.RU заявили, что не располагают информацией по инциденту.