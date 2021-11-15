15 ноября 2021

Boeing увеличит поставки титана из Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, боинг, триколор, флаг россии, пассажирский самолет, самолет, авиаперевозки
ВСМПО-АВИСМА и Boeing договорились о совместных разработках новых технологий Фото:

Компания Boeing и ВСМПО-АВИСМА подписали соглашение о расширении партнерства. Это позволит ВСМПО-АВИСМА остаться крупнейшим поставщиком титана для гражданских самолетов Boeing. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«Стороны договорились увеличить загрузку совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing в России», — сообщается на сайте. Также компании договорились увеличить инвестиции в научно-исследовательские работы и продолжить сотрудничество в разработке и внедрении новых технологий.

В ВСМПО-АВИСМА уверены, что такое соглашение позволит обеспечить загрузку предприятий в Пермском крае, а также привлечь инвестиции в производственную сферу региона. Компания является стратегическим партнером и крупнейшим поставщиком титана для Boeing почти 25 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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