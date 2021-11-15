Boeing увеличит поставки титана из Пермского края

ВСМПО-АВИСМА и Boeing договорились о совместных разработках новых технологий Фото: Анна Майорова © URA.RU

Компания Boeing и ВСМПО-АВИСМА подписали соглашение о расширении партнерства. Это позволит ВСМПО-АВИСМА остаться крупнейшим поставщиком титана для гражданских самолетов Boeing. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«Стороны договорились увеличить загрузку совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing в России», — сообщается на сайте. Также компании договорились увеличить инвестиции в научно-исследовательские работы и продолжить сотрудничество в разработке и внедрении новых технологий.

В ВСМПО-АВИСМА уверены, что такое соглашение позволит обеспечить загрузку предприятий в Пермском крае, а также привлечь инвестиции в производственную сферу региона. Компания является стратегическим партнером и крупнейшим поставщиком титана для Boeing почти 25 лет.