На месте все еще трудятся рабочие Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Куриц, убитых из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Боровская», по официальным заверениям властей прекратили сжигать 15 ноября. До этого место, где проходили работы, было закрыто блокпостами, обойти которые можно было только через лес. Корреспондент URA.RU побывал на полигоне и узнал, что происходит там в настоящее время.

«На полигоне действительно уже ничего не горит. Работают экскаваторы, вагончики для рабочих пока не убрали. Местами лежат покрышки, которые использовали для сжигания птицы. Дежурит скорая помощь и пожарные, но блокпосты на въезде не стоят. Проехал я сюда совершенно свободно», — рассказал корреспондент URA.RU.

Во время того, как работы по уничтожению птицы еще велись, въезд на участок охранялся от посторонних, а зона была объявлена карантинной. Однако меры безопасности были предприняты не по всему периметру: со стороны леса к полигону можно было подъехать практически вплотную.

Работы по сжиганию птицы с птицефабрики «Боровская», на которой произошла вспышка птичьего гриппа, завершились 15 ноября. 18 ноября будет произведено сжигания яичного порошка, которое планируют закончить за день.

Как ранее писало URA.RU, во время уничтожения куриц тюменцы жаловались на зловонный запах, который приносило в город несмотря на удаленность места работ. А Роспотребнадзор по Тюменской области в конце октября фиксировал превышение содержания опасных частиц в воздухе.

На полигоне все еще лежат покрышки, которые использовали для сжигания птицы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Рабочие вывозят мусор Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На участке работает техника Фото: Денис Моргунов © URA.RU

А такое зарево на полигоне было буквально шесть дней назад Фото: читатель URA.RU