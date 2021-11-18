Путин посмертно наградил жительницу Урала, спасшую мать и ребенка

Владимир Путин посмертно наградил девушку, которая погибла, спасая двух людей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Владимир Путин посмертно наградил Дарью Агупову за спасение жизней тонувших матери и ребенка. Указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За смелые и решительные действия при спасении людей на воде наградить медалью „За спасение погибавших“ Агупову Дарью Владимировну, город Екатеринбург Свердловской области (посмертно)», — написано в указе. Девушку наградили посмертной медалью «За спасение погибавших».

ЧП произошло под Дегтярском в Свердловской области в июле 2021 года. Женщина и ее ребенок не умели плавать, мать начала захлебываться, ребенок ушел под воду. Увидев это, Дарья прыгнула в воду прямо в одежде. При прыжке девушка ударилась о каменистое дно и сломала ногу, однако ей удалось вытолкнуть тонувших на поверхность. После инцидента екатеринбурженку доставили в ЦГБ №23, где врачи должны были делать операцию на ноге. Однако на операционном столе у Дарьи Агуповой развилась легочная тромбофилия, затем произошла остановка сердца. После наступление клинической смерти девушка какое-то время находилась на ИВЛ, однако врачам не удалось ее спасти.