18 ноября 2021
17 ноября 2021

Путин посмертно наградил жительницу Урала, спасшую мать и ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Шарташский лесопарк. Каменные палатки. Екатеринбург, зона отдыха, пруд, водоем, лесопарк шарташский
Владимир Путин посмертно наградил девушку, которая погибла, спасая двух людей Фото:

Владимир Путин посмертно наградил Дарью Агупову за спасение жизней тонувших матери и ребенка. Указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За смелые и решительные действия при спасении людей на воде наградить медалью „За спасение погибавших“ Агупову Дарью Владимировну, город Екатеринбург Свердловской области (посмертно)», — написано в указе. Девушку наградили посмертной медалью «За спасение погибавших».

ЧП произошло под Дегтярском в Свердловской области в июле 2021 года. Женщина и ее ребенок не умели плавать, мать начала захлебываться, ребенок ушел под воду. Увидев это, Дарья прыгнула в воду прямо в одежде. При прыжке девушка ударилась о каменистое дно и сломала ногу, однако ей удалось вытолкнуть тонувших на поверхность. После инцидента екатеринбурженку доставили в ЦГБ №23, где врачи должны были делать операцию на ноге. Однако на операционном столе у Дарьи Агуповой развилась легочная тромбофилия, затем произошла остановка сердца. После наступление клинической смерти девушка какое-то время находилась на ИВЛ, однако врачам не удалось ее спасти.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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