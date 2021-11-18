Пермская система образования из-за COVID-19 теряет учителей

Виталий Костарев озвучил печальную статистику Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю озвучили количество школьных классов и групп в детских садах, которые пришлось отправить на карантин из-за коронавируса. Также главный санитарный врач региона Виталий Костарев сообщил, что за две недели заболели больше полутора сотен учителей.

«На 16 ноября было приостановлено школьных классов — 71, групп в детских садах — 54, групп в ПТУ — 16. Учителей за две недели заболели 152 человека», — сообщил Костарев на брифинге для СМИ.

Школьные классы и группы в детских садах отправляют на карантин в случае выявления заболевших коронавирусом. Ситуация сейчас значительно лучше, чем в сентябре. Тогда были закрыты 221 класс, 63 детсадовских группы и 36 групп в средних учебных заведениях.