Мария Захарова назвала чудовищными слова Владимира Зеленского о тех, кто попал под санкции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отказ президента Украины Владимира Зеленского называть людьми тех, против которых Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции, является чудовищным. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«И вот попробуйте сказать, что имя ему не „киевский режим“. И ведь Европа все это уже проходила: недолюди, особи […]. Чудовищно», — написала в telegram-канале Мария Захарова после цитирования слов Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о необходимости предложенных от Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) санкциях против людей, которые под них подпадают, сказал, что это не люди, а «особи». Президент Украины подчеркнул, что это его личное мнение, и если бы он был не прав, «не существовало бы правоохранительных органов, а все люди жили бы в мире».

После того, как прошел пресс-марафон президента Украины, «Оппозиционная платформа — За жизнь» на своем сайте написала, что видит огромную пропасть между действиями Владимира Зеленского и интересами украинского народа. По их словам, по поведению и словам главы государства было видно, что он не был заинтересован проблемами людей. Однако он всячески демонстрировал полное удовлетворение своими решениями и действиями его команды.

Захарова прокомментировала слова Зеленского об «особях» Фото: скриншот поста в Telegram