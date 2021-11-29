В России три недели умирает больше 1200 человек за сутки от COVID

За последние сутки в России от коронавируса скончалось 1 209 человек. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. Это 21 день, как в стране смертность от коронавируса держится выше 1 200 случаев в сутки.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции — 33 860 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 562 (7,6%) без клинических проявлений», — сообщает оперштаб. Общее число смертей достигло 273 тысяч 964 человека за время пандемии.
Лидером по новым случаям заболеваемости остается Москва (3434). На втором месте Московская область (2236), третий — Санкт-Петербург (2181).
По словам президента России Владимира Путина, в стране есть риски появления новых волн коронавируса. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин готов брать на себя ответственность за «непопулярные» меры борьбы с COVID-19, сообщает агентство Nation News. Также Песков отметил, что Путин является сторонником обдуманных и сбалансированных действий, передает RT.
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