Пермские депутаты-единороссы уклонились от поддержки QR-кодов

Пять единороссов в краевом парламенте не поддержали законопроект федерации о QR-кодах Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Голосование по QR-кодам поставило под сомнение дисциплину во фракции «Единой России» в законодательном собрании Пермского края. Далеко не все члены фракции в парламенте поддержали федеральный законопроект, сообщил URA.RU источник в региональном отделении партии.

«На пленарном заседании, которое проходило в дистанционном формате, присутствовало 56 депутатов. И, хотя поименное голосование по этому вопросу не предусмотрено, путем нехитрой арифметики можно выяснить любопытные подробности», — отмечает инсайдер. Итоги голосования по спорному законопроекту были такими: 34 — «за», 14 — «против», три — «воздержались». Всего зарегистрировались 56 депутатов.

Коммунисты и эсеры о своей позиции заявили прямо — категорически не поддерживают. На заседании присутствовали 10 из 11 членов фракции КПРФ, а также два из трех эсеров. Кроме того, против, говорит источник, проголосовали два представителя «Новых людей». Итого 14 депутатов заксобрания Прикамья не поддержали проект закона. ЛДПР признались, что от приятия решения воздерживаются (несмотря на борьбу Владимира Жириновского с антиваксерами). Результат совпадает с итогами голосования: воздержались именно трое.

А вот голосов «за» явно не хватает. В заседании участвовали 39 членов фракции «Единой Россиий». При этом поддержали законопроект только 34 депутата-единоросса. По данным источника, пять партийцев не голосовали совсем. «Пока руководителю фракции не удается держать ситуацию под контролем и гарантировать прохождение тех или иных законопроектов. Первая проверка на прочность пройдена далеко не на отлично», — заключает собеседник в партии.

Руководитель фракции «Единой России» в ЗС Юрий Борисовец не смог предоставить оперативный комментарий. Руководитель реготделения партии Вячеслав Григорьев на звонки по известному редакции номеру телефона не ответил.