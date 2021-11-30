Набиуллина предрекла россиянам тяжелое десятилетие

Эльвира Набиуллина заявила, что очень высокую инфляцию можно снизить за два-три года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что высокую инфляцию можно снизить за несколько лет, однако опыт других стран показывает, что для этого могут понадобиться десятилетия. По ее словам, закрепить на низких уровнях инфляционные ожидания быстро нельзя.

«Мы по своему опыту знаем, что инфляцию можно снизить за два — три года даже с очень высоких уровней. Но для того, чтобы завоевать доверие, и чтобы инфляционные ожидания были заякоренными, закрепились на низких уровнях, опыт других стран показывает, что это не менее 10 лет, может быть, даже и больше», — заявила Набиуллина в ходе форума ВТБ Капитал «Россия зовет» в эфире «России 24».

Ранее глава ЦБ заявила, что в стране есть риск раскручивания инфляционной спирали, иными словами — к росту цен. Она отметила, что Центробанк будет вести жесткую кредитно-денежную политику для возвращения инфляции к уровню в 4%, передает RT. Для сдерживания инфляции Банк России может снова повысить ключевую ставку, уточняет «Национальная служба новостей».