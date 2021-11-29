Мэрия Челябинска продала актив сына экс-министра

Виталий Тесленко был осужден на 7 лет и вышел по УДО (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска 30 ноября озвучила итоги аукциона по продаже объектов незавершенного строительства. Один аукцион признан несостоявшимся. На втором аукционе продан недострой, принадлежавший сыну осужденного экс-министра здравоохранения региона Виталия Тесленко. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, объект продан за сумму более 27 млн рублей.

«Победителем аукциона по продаже объекта незавершенного строительства, изъятого у ООО „СЛК-Групп“, стала компания АО „Практик“. Компания предложила 27 млн 258 тысяч рублей. Начальная цена контракта составила 26 млн 724 рублей», — заявили в пресс-службе мэрии.

На втором аукционе на продажу выставили объект, изъятый у ООО «Специализированный застройщик „Метчелстрой“». На этот объект покупателей не нашлось и торги признаны не состоявшимися.

Согласно сервису СБИС, ООО «СЛК-Групп» принадлежит Вячеславу Тесленко, сыну экс-министра. Мэрия выиграла суд по изъятию недостроя 11 февраля. Степень готовности объекта составляет 80%.

Тесленко, возглавлявшего челябинский минздрав, задержали 31 октября 2012 года вместе с сообщниками в его собственном коттедже, изъяв крупную сумму наличными. По версии силовиков, они получали взятки с госконтрактов. С поста министра Тесленко уволили. Его приговорили к 7,5 годам строгого режима. В 2017 году экс-министр вышел по УДО.