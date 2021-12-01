Десятки пермяков попали в травмпункты из-за аномальной зимы

02 декабря 2021 в 13:13 Размер текста - 17 +

Помощь врачей за три последних дня ноября понадобилась 83 соликамскцам Фото: Илья Московец © URA.RU В Соликамске (Пермский край) в последних числах ноября зафиксирован всплеск обращений граждан в травмпункты. Об этом сообщается на странице городской больницы в соцсети «Вконтакте». «Почти вдвое увеличилось количество первичных обращений в травмпункт городской больницы Соликамска в последние дни ноября. Если 27 ноября было зарегистрировано 14 обращений, то 28 ноября помощь врачей понадобилась уже 30 соликамцам, 29 ноября — 27, 30 ноября — 26», — говорится в сообщении. Новость по теме Синоптики обещают пермякам холода и много снега в декабре В последних числах ноября в Пермском крае наблюдался резкий перепад температуры воздуха; мокрый снег с дождем способствовали образованию гололедицы на тротуарах и дорогах. Гололедно-изморозевые отложения, по информации ГУ МЧС Прикамья, ожидаются и 2 декабря. Начало декабря в Пермском крае будет теплым и влажным, сообщается на сайте Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Температурный фон повышенный, положительная аномалия будет достигать 6—10 градусов по югу и 2—6 градуса — по северу региона. Похолодание в регионе начнется с 5 декабря — уже к вечеру столбик термометра опустится до минус 8-15 градусов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Соликамске (Пермский край) в последних числах ноября зафиксирован всплеск обращений граждан в травмпункты. Об этом сообщается на странице городской больницы в соцсети «Вконтакте». «Почти вдвое увеличилось количество первичных обращений в травмпункт городской больницы Соликамска в последние дни ноября. Если 27 ноября было зарегистрировано 14 обращений, то 28 ноября помощь врачей понадобилась уже 30 соликамцам, 29 ноября — 27, 30 ноября — 26», — говорится в сообщении. В последних числах ноября в Пермском крае наблюдался резкий перепад температуры воздуха; мокрый снег с дождем способствовали образованию гололедицы на тротуарах и дорогах. Гололедно-изморозевые отложения, по информации ГУ МЧС Прикамья, ожидаются и 2 декабря. Начало декабря в Пермском крае будет теплым и влажным, сообщается на сайте Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Температурный фон повышенный, положительная аномалия будет достигать 6—10 градусов по югу и 2—6 градуса — по северу региона. Похолодание в регионе начнется с 5 декабря — уже к вечеру столбик термометра опустится до минус 8-15 градусов.