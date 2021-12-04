«Коммерсант»: россиян ограничат в пользовании авто к 2035 году

Российские власти планируют уменьшить количество вредных выбросов в экологию Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В рамках новой транспортной стратегии правительство России планирует ограничить использование россиянами личных автомобилей в пользу общественного транспорта. Такое решение призвано уменьшить вред для экологии страны.

«В качестве одного из сценариев рассматривается поэтапное установление ограничений на использование транспортных средств „низких экологических классов“, в том числе за счет создания так называемых экологических зон, куда запрещено въезжать машинам с неэкологичными двигателями. В правительстве говорят о необходимости ограничить использование личных авто, пересаживая их владельцев на общественный транспорт к 2035 году», — сообщает « Коммерсант » со ссылкой на текст транспортной стратегии.

Авторы стратегии отмечают, что 61% загрязняющих веществ, эмитируемых транспортом, приходится на автотранспорт. Ограничение на использование личных автомобилей является «безальтернативным» вариантом, отмечается в стратегии.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия серьезно страдает из-за климатических проблем. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия потратит 34 млрд рублей на улучшение экологии.