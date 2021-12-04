«Коммерсант»: россиян ограничат в пользовании авто к 2035 году

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Автомобильное движение, спецтранспорт и пробки в столице. Москва, машины, пробка, скорость, трафик, ночь, дорога, москва
Российские власти планируют уменьшить количество вредных выбросов в экологию Фото:

В рамках новой транспортной стратегии правительство России планирует ограничить использование россиянами личных автомобилей в пользу общественного транспорта. Такое решение призвано уменьшить вред для экологии страны.

«В качестве одного из сценариев рассматривается поэтапное установление ограничений на использование транспортных средств „низких экологических классов“, в том числе за счет создания так называемых экологических зон, куда запрещено въезжать машинам с неэкологичными двигателями. В правительстве говорят о необходимости ограничить использование личных авто, пересаживая их владельцев на общественный транспорт к 2035 году», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст транспортной стратегии.

Авторы стратегии отмечают, что 61% загрязняющих веществ, эмитируемых транспортом, приходится на автотранспорт. Ограничение на использование личных автомобилей является «безальтернативным» вариантом, отмечается в стратегии.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия серьезно страдает из-за климатических проблем. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия потратит 34 млрд рублей на улучшение экологии.

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В рамках новой транспортной стратегии правительство России планирует ограничить использование россиянами личных автомобилей в пользу общественного транспорта. Такое решение призвано уменьшить вред для экологии страны. «В качестве одного из сценариев рассматривается поэтапное установление ограничений на использование транспортных средств „низких экологических классов“, в том числе за счет создания так называемых экологических зон, куда запрещено въезжать машинам с неэкологичными двигателями. В правительстве говорят о необходимости ограничить использование личных авто, пересаживая их владельцев на общественный транспорт к 2035 году», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст транспортной стратегии. Авторы стратегии отмечают, что 61% загрязняющих веществ, эмитируемых транспортом, приходится на автотранспорт. Ограничение на использование личных автомобилей является «безальтернативным» вариантом, отмечается в стратегии. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия серьезно страдает из-за климатических проблем. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия потратит 34 млрд рублей на улучшение экологии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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