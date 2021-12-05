Банки значительно урежут размер вкладов для малоимущих

06 декабря 2021 в 04:19 Размер текста - 17 +

В Центробанке предложили ввести лимит на вклады для малоимущих россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские крупные банки предложили установить лимит до 200-300 тысяч рублей на вклады для малоимущих людей. Таким образом некоторые крупные банки решили поддержать идею Центробанка о создании специального вклада с повышенным процентом для людей с невысокими доходами. На новые депозиты для небогатых граждан следует установить лимиты до 200—300 тысяч рублей, поделились с «Известиями» в ряде крупных банков. Такую идею они предложили еще в конце ноября. По мнению управляющего директора по продуктовому портфелю «Пассивы» Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Евгения Вяткина, на сегодняшний день для малоимущих россиян необходимо установить ограничения по сумме вклада до 300 тысяч рублей. Руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов предложил ввести лимит в 200 тысяч рублей или 50% от средней суммы обычных вкладов. Зампредседателя правления Абсолют Банка Aнтон Павлов скептически отнесся к идее о выдаче каких-либо вкладов для малоимущих россиян. Он считает, что для людей с невысокими доходами лимитов по сумме вкладов быть не должно, так как речь идет о бедных слоях населения. Ранее в Центробанке задумали создать специальный вклад для людей с невысокими доходами. Банк России предложил сделать таким образом, чтобы ставка вклада зависела от ключевой ставки или от инфляции. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские крупные банки предложили установить лимит до 200-300 тысяч рублей на вклады для малоимущих людей. Таким образом некоторые крупные банки решили поддержать идею Центробанка о создании специального вклада с повышенным процентом для людей с невысокими доходами. На новые депозиты для небогатых граждан следует установить лимиты до 200—300 тысяч рублей, поделились с «Известиями» в ряде крупных банков. Такую идею они предложили еще в конце ноября. По мнению управляющего директора по продуктовому портфелю «Пассивы» Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Евгения Вяткина, на сегодняшний день для малоимущих россиян необходимо установить ограничения по сумме вклада до 300 тысяч рублей. Руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов предложил ввести лимит в 200 тысяч рублей или 50% от средней суммы обычных вкладов. Зампредседателя правления Абсолют Банка Aнтон Павлов скептически отнесся к идее о выдаче каких-либо вкладов для малоимущих россиян. Он считает, что для людей с невысокими доходами лимитов по сумме вкладов быть не должно, так как речь идет о бедных слоях населения. Ранее в Центробанке задумали создать специальный вклад для людей с невысокими доходами. Банк России предложил сделать таким образом, чтобы ставка вклада зависела от ключевой ставки или от инфляции.