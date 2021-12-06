06 декабря 2021
05 декабря 2021

В Академическом автобус вылетел на встречку и пробил ограждение. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавших в ДТП нет Фото:

Пассажирский автобус вылетел в кювет в Академическом районе Екатеринбурга. О происшествии URA.RU сообщили очевидцы.

«Пассажирский ПАЗ сломал ограждение и со встречного направления через встречную полосу улетел в канаву для трамвайной полосы», — поделился очевидец ДТП.

В результате аварии пострадавших нет. Получить комментарий от городского управления ГИБДД на момент публикации не удалось. В Свердловском областном управлении ГИБДД сообщили, что пострадавших в ДТП нет.

Ранее в результате ДТП с участием автобуса в Екатеринбурге пострадал 10-летний ребенок. Также сообщалось, что из-за ДТП в Екатеринбурге погиб пятилетний мальчик.

Фото:

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Пассажирский автобус вылетел в кювет в Академическом районе Екатеринбурга. О происшествии URA.RU сообщили очевидцы. «Пассажирский ПАЗ сломал ограждение и со встречного направления через встречную полосу улетел в канаву для трамвайной полосы», — поделился очевидец ДТП. В результате аварии пострадавших нет. Получить комментарий от городского управления ГИБДД на момент публикации не удалось. В Свердловском областном управлении ГИБДД сообщили, что пострадавших в ДТП нет. Ранее в результате ДТП с участием автобуса в Екатеринбурге пострадал 10-летний ребенок. Также сообщалось, что из-за ДТП в Екатеринбурге погиб пятилетний мальчик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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