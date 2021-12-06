Пассажирский автобус вылетел в кювет в Академическом районе Екатеринбурга. О происшествии URA.RU сообщили очевидцы.
«Пассажирский ПАЗ сломал ограждение и со встречного направления через встречную полосу улетел в канаву для трамвайной полосы», — поделился очевидец ДТП.
В результате аварии пострадавших нет. Получить комментарий от городского управления ГИБДД на момент публикации не удалось. В Свердловском областном управлении ГИБДД сообщили, что пострадавших в ДТП нет.
Пассажирский автобус вылетел в кювет в Академическом районе Екатеринбурга. О происшествии URA.RU сообщили очевидцы. «Пассажирский ПАЗ сломал ограждение и со встречного направления через встречную полосу улетел в канаву для трамвайной полосы», — поделился очевидец ДТП. В результате аварии пострадавших нет. Получить комментарий от городского управления ГИБДД на момент публикации не удалось. В Свердловском областном управлении ГИБДД сообщили, что пострадавших в ДТП нет. Ранее в результате ДТП с участием автобуса в Екатеринбурге пострадал 10-летний ребенок. Также сообщалось, что из-за ДТП в Екатеринбурге погиб пятилетний мальчик.