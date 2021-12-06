Концерт «Любэ» в Челябинске отменен из-за COVID

Концерт перенесен на 11 апреля 2022 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске отменен концерт группы «Любэ», который должен был состояться 9 декабря. Как сообщили URA.RU в городских зрелищных кассах (ГЗК) Челябинска, концерт перенесен из-за пандемии коронавируса. Новая дата концерта 11 апреля 2022 года.

«Концерт перенесен в связи с неблагоприятной эпидситуацией в области. Новая дата концерта: 11 апреля 2022 года. Ранее приобретенные билеты действительны на зал Театра Драмы и новую дату, обменивать их не нужно», — сообщили URA.RU в ГЗК Челябинска.

Ранее свои концерты перенесли группа ДДТ, Елена Ваенга и экс-лидер группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Организаторы мероприятий отмечают, что перенос концертов — вынужденная мера. Ограничительные меры, принятые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, не позволяют провести мероприятия в назначенные даты.