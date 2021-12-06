06 декабря 2021

Концерт «Любэ» в Челябинске отменен из-за COVID

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Концерт группы
Концерт перенесен на 11 апреля 2022 года Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Челябинске отменен концерт группы «Любэ», который должен был состояться 9 декабря. Как сообщили URA.RU в городских зрелищных кассах (ГЗК) Челябинска, концерт перенесен из-за пандемии коронавируса. Новая дата концерта 11 апреля 2022 года.

«Концерт перенесен в связи с неблагоприятной эпидситуацией в области. Новая дата концерта: 11 апреля 2022 года. Ранее приобретенные билеты действительны на зал Театра Драмы и новую дату, обменивать их не нужно», — сообщили URA.RU в ГЗК Челябинска.

Ранее свои концерты перенесли группа ДДТ, Елена Ваенга и экс-лидер группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Организаторы мероприятий отмечают, что перенос концертов — вынужденная мера. Ограничительные меры, принятые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, не позволяют провести мероприятия в назначенные даты.

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В Челябинске отменен концерт группы «Любэ», который должен был состояться 9 декабря. Как сообщили URA.RU в городских зрелищных кассах (ГЗК) Челябинска, концерт перенесен из-за пандемии коронавируса. Новая дата концерта 11 апреля 2022 года. «Концерт перенесен в связи с неблагоприятной эпидситуацией в области. Новая дата концерта: 11 апреля 2022 года. Ранее приобретенные билеты действительны на зал Театра Драмы и новую дату, обменивать их не нужно», — сообщили URA.RU в ГЗК Челябинска. Ранее свои концерты перенесли группа ДДТ, Елена Ваенга и экс-лидер группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Организаторы мероприятий отмечают, что перенос концертов — вынужденная мера. Ограничительные меры, принятые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, не позволяют провести мероприятия в назначенные даты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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