Шоу экс-солиста «Ласкового мая» в Челябинске отменили из-за COVID

Концерт Юрия Шатунова переносится на 7 февраля 2022 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске отменен концерт Юрия Шатунова, который должен был состояться 7 декабря. Как сообщили URA.RU в кассах города, мероприятие перенесено из-за эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавируса в области.

«В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу и усилением ограничительных мер в Челябинской области многие организаторы были вынуждены перенести свои представления. Новая дата проведения концерта Юрия Шатунова — 7 февраля 2022 года», — сообщили URA.RU в зрелищных кассах города.

Целый ряд исполнителей был вынужден перенести свои концерты в Челябинске из-за пандемии коронавируса. Среди них группа ДДТ, а также Елена Ваенга.

Юрий Шатунов получил право исполнять песни группы «Ласковый май» уже после распада коллектива. Его иск был удовлетворен в Арбитражном суде Москвы.