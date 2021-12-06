Шоу экс-солиста «Ласкового мая» в Челябинске отменили из-за COVID

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Концерт Юрия Шатунова. Екатеринбург, шатунов юрий
Концерт Юрия Шатунова переносится на 7 февраля 2022 года Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Челябинске отменен концерт Юрия Шатунова, который должен был состояться 7 декабря. Как сообщили URA.RU в кассах города, мероприятие перенесено из-за эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавируса в области.

«В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу и усилением ограничительных мер в Челябинской области многие организаторы были вынуждены перенести свои представления. Новая дата проведения концерта Юрия Шатунова — 7 февраля 2022 года», — сообщили URA.RU в зрелищных кассах города.

Целый ряд исполнителей был вынужден перенести свои концерты в Челябинске из-за пандемии коронавируса. Среди них группа ДДТ, а также Елена Ваенга.

Юрий Шатунов получил право исполнять песни группы «Ласковый май» уже после распада коллектива. Его иск был удовлетворен в Арбитражном суде Москвы.

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В Челябинске отменен концерт Юрия Шатунова, который должен был состояться 7 декабря. Как сообщили URA.RU в кассах города, мероприятие перенесено из-за эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавируса в области. «В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу и усилением ограничительных мер в Челябинской области многие организаторы были вынуждены перенести свои представления. Новая дата проведения концерта Юрия Шатунова — 7 февраля 2022 года», — сообщили URA.RU в зрелищных кассах города. Целый ряд исполнителей был вынужден перенести свои концерты в Челябинске из-за пандемии коронавируса. Среди них группа ДДТ, а также Елена Ваенга. Юрий Шатунов получил право исполнять песни группы «Ласковый май» уже после распада коллектива. Его иск был удовлетворен в Арбитражном суде Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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