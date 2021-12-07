Жителям ХМАО предложили 50 тысяч рублей за прыжок в сугроб

Жители Югры могут выиграть 50 тысяч рублей за самый оригинальный прыжок в сугроб. Информация об этом размещена в аккаунте мэрии Сургута в социальных сетях.
«Сургутяне могут выиграть 50 тысяч рублей, засняв на видео свой прыжок в снег. Чтобы стать участником розыгрыша необходимо: записать прыжок на видео в замедленной съемке; разместить в Instagram c хештегом #вминуснаплюс. Важно, чтобы страница была открыта», — говорится в посте местных властей в Instagram.
Там также указано, что выложить видео в соцсети необходимо до 9 декабря. Самое креативное будет использовано командой КВН «Северяне» для съемок на телеканале «Югра» в телемарафоне «Первые», который приурочен к празднованию дня рождения ХМАО. Пока югорчане не слишком активны в желании заработать 50 тысяч рублей. В Instagram загружено меньше 30 роликов с подобным хештегом.
Жители Югры могут выиграть 50 тысяч рублей за самый оригинальный прыжок в сугроб. Информация об этом размещена в аккаунте мэрии Сургута в социальных сетях. «Сургутяне могут выиграть 50 тысяч рублей, засняв на видео свой прыжок в снег. Чтобы стать участником розыгрыша необходимо: записать прыжок на видео в замедленной съемке; разместить в Instagram c хештегом #вминуснаплюс. Важно, чтобы страница была открыта», — говорится в посте местных властей в Instagram. Там также указано, что выложить видео в соцсети необходимо до 9 декабря. Самое креативное будет использовано командой КВН «Северяне» для съемок на телеканале «Югра» в телемарафоне «Первые», который приурочен к празднованию дня рождения ХМАО. Пока югорчане не слишком активны в желании заработать 50 тысяч рублей. В Instagram загружено меньше 30 роликов с подобным хештегом.