Свердловский замминистра приехал с проверкой в детскую больницу

Около шестисот пациентов в год получают лечение в ОДКБ Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины

В Областной детской клинической больнице №1 Свердловской области после полугодового ремонта открыли травматолого-ортопедическое отделение. На церемонии были заместитель министра здравоохранения региона Елена Чадова, директор Фонда Святой Екатерины Александр Андреев и главврач медучреждения Олег Аверьянов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда.

«Сегодня мы с вами находимся в красивом и удобном травматологическом отделении, где маленькие пациенты получают квалифицированную помощь. Уверена, что сотрудники отделения также с удовольствием трудятся в этих стенах», — отметила на церемонии открытия Елена Чадова.

Шестьсот пациентов в год получают лечение в ОДКБ. Единовременно здесь могут получать высококвалифицированную медицинскую помощь 20 маленьких пациентов. В медицинское учреждение поступают дети и подростки с самыми сложными случаями сколиоза и косолапости.

«Наше отделение — результат совместных усилий и государства в лице минздрава Свердловской области, которое выделило средства для проведения ремонтных работ. И, безусловно, Фонда Святой Екатерины, который позволил приобрести нам современную мебель», — прокомментировал Олег Аверьянов.

Соглашение о сотрудничестве между Фондом Святой Екатерины и ОДКБ было подписано еще в 2018 году. За это время было реализовано много совместных проектов. «Ремонт в отделении выполнен в достаточно короткие сроки и на высоком уровне. Здесь светлые помещения и палаты с ультрасовременной системой климат-контроля вместе с очисткой воздуха. Детям здесь очень комфортно получать лечение. Мы довольны таким совместным результатом работы», — отметил Александр Андреев.

В 2020 году учредителями Фонда Святой Екатерины — генеральным директором УГМК Андреем Козицыным, председателем совета директоров РМК Игорем Алтушкиным и владельцем группы компаний «Сима-ленд» Андреем Симановским — реализуется масштабная гуманитарная программа по поддержке медицинских учреждений Екатеринбурга и Свердловской области, на которую выделено уже более 2 млрд рублей.

Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины

Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины