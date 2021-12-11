Сбербанк изменил название своей «дочки» на Украине

Дочерняя компания Сбербанка на Украине сменила название с АО «Сбербанк» на АО «Международный Резервный Банк». Об этом сообщило украинское издание «Минфин».
«Сбербанк в Украине сменил название на Международный Резервный Банк, сокращенно — МР Банк. На английском языке — International Reserve Bank или IR Bank», — сообщает «Минфин», ссылаясь на данные, изложенные в письме финансовой организации.
Ранее украинский суд отсудил у местного Сбербанка право на использование сайта и товарного знака. Таким образом, банк фактически вынудили изменить название. После этого глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что планирует закрыть все дочерние компании на Украине, пишет «Национальная служба новостей».
Дочерняя компания Сбербанка на Украине сменила название с АО «Сбербанк» на АО «Международный Резервный Банк». Об этом сообщило украинское издание «Минфин». «Сбербанк в Украине сменил название на Международный Резервный Банк, сокращенно — МР Банк. На английском языке — International Reserve Bank или IR Bank», — сообщает «Минфин», ссылаясь на данные, изложенные в письме финансовой организации. Ранее украинский суд отсудил у местного Сбербанка право на использование сайта и товарного знака. Таким образом, банк фактически вынудили изменить название. После этого глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что планирует закрыть все дочерние компании на Украине, пишет «Национальная служба новостей».