Сбербанк изменил название своей «дочки» на Украине

Украинский Сбербанк сменил название на Международный Резервный Банк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дочерняя компания Сбербанка на Украине сменила название с АО «Сбербанк» на АО «Международный Резервный Банк». Об этом сообщило украинское издание «Минфин».

«Сбербанк в Украине сменил название на Международный Резервный Банк, сокращенно — МР Банк. На английском языке — International Reserve Bank или IR Bank», — сообщает «Минфин», ссылаясь на данные, изложенные в письме финансовой организации.

Ранее украинский суд отсудил у местного Сбербанка право на использование сайта и товарного знака. Таким образом, банк фактически вынудили изменить название. После этого глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что планирует закрыть все дочерние компании на Украине, пишет «Национальная служба новостей».