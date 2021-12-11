Сбербанк изменил название своей «дочки» на Украине

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Пресс-конференция Екатерины Сибирцевой по ЕГЭ. Екатеринбург, остановка, сбербанк россии
Украинский Сбербанк сменил название на Международный Резервный Банк Фото:

Дочерняя компания Сбербанка на Украине сменила название с АО «Сбербанк» на АО «Международный Резервный Банк». Об этом сообщило украинское издание «Минфин».

«Сбербанк в Украине сменил название на Международный Резервный Банк, сокращенно — МР Банк. На английском языке — International Reserve Bank или IR Bank», — сообщает «Минфин», ссылаясь на данные, изложенные в письме финансовой организации.

Ранее украинский суд отсудил у местного Сбербанка право на использование сайта и товарного знака. Таким образом, банк фактически вынудили изменить название. После этого глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что планирует закрыть все дочерние компании на Украине, пишет «Национальная служба новостей».

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Дочерняя компания Сбербанка на Украине сменила название с АО «Сбербанк» на АО «Международный Резервный Банк». Об этом сообщило украинское издание «Минфин». «Сбербанк в Украине сменил название на Международный Резервный Банк, сокращенно — МР Банк. На английском языке — International Reserve Bank или IR Bank», — сообщает «Минфин», ссылаясь на данные, изложенные в письме финансовой организации. Ранее украинский суд отсудил у местного Сбербанка право на использование сайта и товарного знака. Таким образом, банк фактически вынудили изменить название. После этого глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что планирует закрыть все дочерние компании на Украине, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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