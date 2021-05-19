19 мая 2021

Украина отсудила у Сбербанка сайт и товарный знак

© Служба новостей «URA.RU»
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Головной офис Сбербанка. Москва, сбербанк, сбер
На Украине товарным знаком Сбербанка будет пользоваться Ощадбанк. Фото:

Суд не удовлетворил апелляцию Сбербанка о том, что доменное имя «sberbank.ua» и товарный знак «Сбербанк» переходят к украинскому Ощадбанку. Об этом сообщила пресс-служба Северного апелляционного суда Киева.

«Решением суда также запрещено Сбербанку РФ незаконно использовать товарный знак „Сбербанк“ по свидетельству Украины, владельцем которого является Ощадбанк. Кроме того, обязать частного предпринимателя Олейникова переделегировать доменное имя sberbank.ua в пользу Ощадбанка», — цитирует ТАСС судебное решение.

На русский язык название «Ощадбанк» переводится, как «Сбербанк». В прошлом году кассационный суд Верховного суда Украины также отклонил жалобу Сбербанка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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