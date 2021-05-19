Украина отсудила у Сбербанка сайт и товарный знак

Суд не удовлетворил апелляцию Сбербанка о том, что доменное имя «sberbank.ua» и товарный знак «Сбербанк» переходят к украинскому Ощадбанку. Об этом сообщила пресс-служба Северного апелляционного суда Киева.
«Решением суда также запрещено Сбербанку РФ незаконно использовать товарный знак „Сбербанк“ по свидетельству Украины, владельцем которого является Ощадбанк. Кроме того, обязать частного предпринимателя Олейникова переделегировать доменное имя sberbank.ua в пользу Ощадбанка», — цитирует ТАСС судебное решение.
На русский язык название «Ощадбанк» переводится, как «Сбербанк». В прошлом году кассационный суд Верховного суда Украины также отклонил жалобу Сбербанка.
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