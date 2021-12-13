В Челябинске запретили рекламу профилактики коронавируса

Суд подтвердил, что реклама противоречит требованиям рекламного законодательства Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске запретили к использованию рекламный баннер медицинской организации, которая предлагала процедуры по профилактике коронавируса. Как сообщили URA.RU в управлении Федеральной антимонопольной службы Челябинской области, реклама содержала недостоверные сведения и могла не соответствовать ожиданиям потребителей.

«Рекламный баннер медицинской организации „Доктор Ост“ противоречит требованиям рекламного законодательства. Антимонопольная служба установила, что реклама может создать у потребителей впечатление о необходимости проведения антивирусной профилактики в медицинском центре „Доктор Ост“ во избежание заболевания коронавирусом и нивелирования подобных угроз», — сообщили URA.RU в УФАС.

URA.RU связалось с медицинской организацией. Оператор переадресовал запрос агентства в единый контактный центр. Там на вопрос не ответили.

В пресс-службе Челябинского УФАС добавили, что баннер с рекламой размещался в апреле 2020 года. В ходе рассмотрения дела распространение спорной рекламы было прекращено.