13 декабря 2021

В Челябинске запретили рекламу профилактики коронавируса

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Статуя Фемиды у краевого арбитражного суда. Пермь, фемида, правосудие, статуя фемиды
Суд подтвердил, что реклама противоречит требованиям рекламного законодательства Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Челябинске запретили к использованию рекламный баннер медицинской организации, которая предлагала процедуры по профилактике коронавируса. Как сообщили URA.RU в управлении Федеральной антимонопольной службы Челябинской области, реклама содержала недостоверные сведения и могла не соответствовать ожиданиям потребителей.

«Рекламный баннер медицинской организации „Доктор Ост“ противоречит требованиям рекламного законодательства. Антимонопольная служба установила, что реклама может создать у потребителей впечатление о необходимости проведения антивирусной профилактики в медицинском центре „Доктор Ост“ во избежание заболевания коронавирусом и нивелирования подобных угроз», — сообщили URA.RU в УФАС.

URA.RU связалось с медицинской организацией. Оператор переадресовал запрос агентства в единый контактный центр. Там на вопрос не ответили.

В пресс-службе Челябинского УФАС добавили, что баннер с рекламой размещался в апреле 2020 года. В ходе рассмотрения дела распространение спорной рекламы было прекращено.

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В Челябинске запретили к использованию рекламный баннер медицинской организации, которая предлагала процедуры по профилактике коронавируса. Как сообщили URA.RU в управлении Федеральной антимонопольной службы Челябинской области, реклама содержала недостоверные сведения и могла не соответствовать ожиданиям потребителей. «Рекламный баннер медицинской организации „Доктор Ост“ противоречит требованиям рекламного законодательства. Антимонопольная служба установила, что реклама может создать у потребителей впечатление о необходимости проведения антивирусной профилактики в медицинском центре „Доктор Ост“ во избежание заболевания коронавирусом и нивелирования подобных угроз», — сообщили URA.RU в УФАС. URA.RU связалось с медицинской организацией. Оператор переадресовал запрос агентства в единый контактный центр. Там на вопрос не ответили. В пресс-службе Челябинского УФАС добавили, что баннер с рекламой размещался в апреле 2020 года. В ходе рассмотрения дела распространение спорной рекламы было прекращено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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