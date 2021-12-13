13 декабря 2021

Челябинские силовики озвучили новые назначения

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное собрание посвященное Дню сотрудника внутренних дел. Челябинск, сергеев андрей
Андрей Сергеев пожелал подчиненным успехов по службе (фото из архива) Фото:

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев 14 декабря озвучил новые назначения на руководящие должности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В региональном полицейском главке состоялось совещание, на котором Сергеев представил личному составу новых руководителей структурных подразделений ГУ МВД области и территориальных органов внутренних дел Южного Урала. Он поздравил коллег и пожелал им дальнейших успехов в служебной деятельности», — сообщили в пресс-службе.

На должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) областного аппарата назначен полковник полиции Сергей Федерягин. На должность заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД — подполковник полиции Александр Ожерельев. На должности заместителей начальника управления организации охраны общественного порядка — подполковник полиции Дмитрий Блинов и полковник полиции Марат Минзагиров.

Руководителем отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску назначен подполковник полиции Максим Щепетов. На должность начальника ОП «Центральный» УМВД — подполковник полиции Михаил Хурлет. Новым заместителем начальника межмуниципального отдела МВД России «Карталинский» — начальником следственного отдела назначен подполковник юстиции Дмитрий Двойников.

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Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев 14 декабря озвучил новые назначения на руководящие должности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В региональном полицейском главке состоялось совещание, на котором Сергеев представил личному составу новых руководителей структурных подразделений ГУ МВД области и территориальных органов внутренних дел Южного Урала. Он поздравил коллег и пожелал им дальнейших успехов в служебной деятельности», — сообщили в пресс-службе. На должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) областного аппарата назначен полковник полиции Сергей Федерягин. На должность заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД — подполковник полиции Александр Ожерельев. На должности заместителей начальника управления организации охраны общественного порядка — подполковник полиции Дмитрий Блинов и полковник полиции Марат Минзагиров. Руководителем отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску назначен подполковник полиции Максим Щепетов. На должность начальника ОП «Центральный» УМВД — подполковник полиции Михаил Хурлет. Новым заместителем начальника межмуниципального отдела МВД России «Карталинский» — начальником следственного отдела назначен подполковник юстиции Дмитрий Двойников.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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