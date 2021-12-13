Челябинские силовики озвучили новые назначения

Андрей Сергеев пожелал подчиненным успехов по службе (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Андрей Сергеев 14 декабря озвучил новые назначения на руководящие должности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В региональном полицейском главке состоялось совещание, на котором Сергеев представил личному составу новых руководителей структурных подразделений ГУ МВД области и территориальных органов внутренних дел Южного Урала. Он поздравил коллег и пожелал им дальнейших успехов в служебной деятельности», — сообщили в пресс-службе.

На должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) областного аппарата назначен полковник полиции Сергей Федерягин. На должность заместителя начальника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального ГУ МВД — подполковник полиции Александр Ожерельев. На должности заместителей начальника управления организации охраны общественного порядка — подполковник полиции Дмитрий Блинов и полковник полиции Марат Минзагиров.

Руководителем отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску назначен подполковник полиции Максим Щепетов. На должность начальника ОП «Центральный» УМВД — подполковник полиции Михаил Хурлет. Новым заместителем начальника межмуниципального отдела МВД России «Карталинский» — начальником следственного отдела назначен подполковник юстиции Дмитрий Двойников.