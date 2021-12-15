15 декабря 2021

В Свердловской области подскочили цены на овощи и фрукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, овощи фрукты
Лидером по росту цен оказались огурцы Фото:

Овощи и фрукты сильнее всего подорожали в Свердловской области за последнюю неделю. Лидером по росту цен оказались огурцы. Информация об этом содержится на сайте Свердловскстата.

С 6 по 13 декабря 2021 года в Свердловской области значительнее всего подорожали свежие огурцы на 10%. По данным ведомства, за неделю также подорожала свежая белокочанная капуста на 5,01%, до 42,12 руб. Яблоки — на 4,61%, до 99,43 руб. за кг.

На другие категории продуктов такого резкого роста цен в последнюю неделю декабря не наблюдалось. Например, гречневая крупа, маргарин, вермишель и подсолнечное масло подорожали не более, чем на 2%. На прошлой неделе в Екатеринбурге сильнее всего подорожал хлеб и молочные продукты.

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Овощи и фрукты сильнее всего подорожали в Свердловской области за последнюю неделю. Лидером по росту цен оказались огурцы. Информация об этом содержится на сайте Свердловскстата. С 6 по 13 декабря 2021 года в Свердловской области значительнее всего подорожали свежие огурцы на 10%. По данным ведомства, за неделю также подорожала свежая белокочанная капуста на 5,01%, до 42,12 руб. Яблоки — на 4,61%, до 99,43 руб. за кг. На другие категории продуктов такого резкого роста цен в последнюю неделю декабря не наблюдалось. Например, гречневая крупа, маргарин, вермишель и подсолнечное масло подорожали не более, чем на 2%. На прошлой неделе в Екатеринбурге сильнее всего подорожал хлеб и молочные продукты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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