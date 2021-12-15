В Свердловской области подскочили цены на овощи и фрукты

16 декабря 2021 в 14:12 Размер текста - 17 +

Лидером по росту цен оказались огурцы Фото: Анна Майорова © URA.RU Овощи и фрукты сильнее всего подорожали в Свердловской области за последнюю неделю. Лидером по росту цен оказались огурцы. Информация об этом содержится на сайте Свердловскстата. С 6 по 13 декабря 2021 года в Свердловской области значительнее всего подорожали свежие огурцы на 10%. По данным ведомства, за неделю также подорожала свежая белокочанная капуста на 5,01%, до 42,12 руб. Яблоки — на 4,61%, до 99,43 руб. за кг. На другие категории продуктов такого резкого роста цен в последнюю неделю декабря не наблюдалось. Например, гречневая крупа, маргарин, вермишель и подсолнечное масло подорожали не более, чем на 2%. На прошлой неделе в Екатеринбурге сильнее всего подорожал хлеб и молочные продукты. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Овощи и фрукты сильнее всего подорожали в Свердловской области за последнюю неделю. Лидером по росту цен оказались огурцы. Информация об этом содержится на сайте Свердловскстата. С 6 по 13 декабря 2021 года в Свердловской области значительнее всего подорожали свежие огурцы на 10%. По данным ведомства, за неделю также подорожала свежая белокочанная капуста на 5,01%, до 42,12 руб. Яблоки — на 4,61%, до 99,43 руб. за кг. На другие категории продуктов такого резкого роста цен в последнюю неделю декабря не наблюдалось. Например, гречневая крупа, маргарин, вермишель и подсолнечное масло подорожали не более, чем на 2%. На прошлой неделе в Екатеринбурге сильнее всего подорожал хлеб и молочные продукты.