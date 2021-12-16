Визит силовиков нарушил ход публичных слушаний в Калининском райсовете (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Силовики в рамках расследования махинаций с муниципальными контрактами вызывают на допрос первого вице-спикера Калининского районного совета Челябинска Андрея Кондратьева и депутата Максима Олейникова. Об этом сообщили источники URA.RU в совете.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районной полиции 14 декабря неожиданно появились на публичных слушаниях по бюджету и вручили повестку Кондратьеву. У них также была повестка для Олейникова, но тот на слушаниях не присутствовал. Силовики действуют в рамках уголовного дела о мошенничестве с муниципальными контрактами по благоустройству. Договоры заключались с бизнесменом Сергеем Нестеровым, а Кондратьев и Олейников, якобы, были его представителями», — рассказали URA.RU инсайдеры в райсовете.

По данным агентства, уголовное дело расследуется Следственным комитетом, полиция осуществляет его оперативное сопровождение. В пресс-службах следственного управления СКР по региону и областного ГУ МВД воздержались от комментариев. Кондратьев и Олейников не ответили на звонки корреспондентов URA.RU.

Дело было возбуждено по материалам Контрольно-счетной палаты региона (КСП) по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Поводом стало возможное хищение в 2020 году порядка 1,8 млн рублей при исполнении контрактов на укладку асфальта, заключенных с администрацией района.