16 декабря 2021
15 декабря 2021

Челябинских депутатов вызвали на допрос. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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оглашение приговора бывшему замгубернатора Пугину Сергею. Курган, полиция, наряд полиции
Визит силовиков нарушил ход публичных слушаний в Калининском райсовете (фото из архива) Фото:

Силовики в рамках расследования махинаций с муниципальными контрактами вызывают на допрос первого вице-спикера Калининского районного совета Челябинска Андрея Кондратьева и депутата Максима Олейникова. Об этом сообщили источники URA.RU в совете.

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районной полиции 14 декабря неожиданно появились на публичных слушаниях по бюджету и вручили повестку Кондратьеву. У них также была повестка для Олейникова, но тот на слушаниях не присутствовал. Силовики действуют в рамках уголовного дела о мошенничестве с муниципальными контрактами по благоустройству. Договоры заключались с бизнесменом Сергеем Нестеровым, а Кондратьев и Олейников, якобы, были его представителями», — рассказали URA.RU инсайдеры в райсовете.

По данным агентства, уголовное дело расследуется Следственным комитетом, полиция осуществляет его оперативное сопровождение. В пресс-службах следственного управления СКР по региону и областного ГУ МВД воздержались от комментариев. Кондратьев и Олейников не ответили на звонки корреспондентов URA.RU.

Дело было возбуждено по материалам Контрольно-счетной палаты региона (КСП) по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Поводом стало возможное хищение в 2020 году порядка 1,8 млн рублей при исполнении контрактов на укладку асфальта, заключенных с администрацией района.

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Силовики в рамках расследования махинаций с муниципальными контрактами вызывают на допрос первого вице-спикера Калининского районного совета Челябинска Андрея Кондратьева и депутата Максима Олейникова. Об этом сообщили источники URA.RU в совете. «Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районной полиции 14 декабря неожиданно появились на публичных слушаниях по бюджету и вручили повестку Кондратьеву. У них также была повестка для Олейникова, но тот на слушаниях не присутствовал. Силовики действуют в рамках уголовного дела о мошенничестве с муниципальными контрактами по благоустройству. Договоры заключались с бизнесменом Сергеем Нестеровым, а Кондратьев и Олейников, якобы, были его представителями», — рассказали URA.RU инсайдеры в райсовете. По данным агентства, уголовное дело расследуется Следственным комитетом, полиция осуществляет его оперативное сопровождение. В пресс-службах следственного управления СКР по региону и областного ГУ МВД воздержались от комментариев. Кондратьев и Олейников не ответили на звонки корреспондентов URA.RU. Дело было возбуждено по материалам Контрольно-счетной палаты региона (КСП) по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Поводом стало возможное хищение в 2020 году порядка 1,8 млн рублей при исполнении контрактов на укладку асфальта, заключенных с администрацией района.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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