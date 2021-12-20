20 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

Треть пермских кафе не соблюдают антиковидные меры

© Служба новостей «URA.RU»
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В Роспотребнадзоре предупреждают о рисках при посещении кафе Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Проверка Роспотребнадзора показала, что треть заведений общепита в Пермском крае не соблюдает ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом. При этом, по данным соцопроса, почти 60% заболевших COVID-19 связывают это с посещением общественных мест, в том числе кафе и ресторанов.

«По данным опроса, почти 60% заболевших новой коронавирусной инфекцией в Пермском крае связывают свое заболевание с посещением общественных мест, в том числе организаций питания. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю с 12 ноября по 16 декабря проверило 41 предприятие общественного питания на предмет соблюдения противоэпидемического режима. Треть объектов общепита не соблюдает меры эпидемиологической безопасности», — сообщается на сайте ведомства.

Среди основных нарушений: отсутствие масок у персонала, применение несертифицированных антисептиков, пренебрежение ежедневной влажной уборкой, проветриванием и дезинфекцией помещений. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что заболеваемость COVID-19 среди работников сферы общественного питания за последний месяц увеличилась на 32%.

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Проверка Роспотребнадзора показала, что треть заведений общепита в Пермском крае не соблюдает ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом. При этом, по данным соцопроса, почти 60% заболевших COVID-19 связывают это с посещением общественных мест, в том числе кафе и ресторанов. «По данным опроса, почти 60% заболевших новой коронавирусной инфекцией в Пермском крае связывают свое заболевание с посещением общественных мест, в том числе организаций питания. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю с 12 ноября по 16 декабря проверило 41 предприятие общественного питания на предмет соблюдения противоэпидемического режима. Треть объектов общепита не соблюдает меры эпидемиологической безопасности», — сообщается на сайте ведомства. Среди основных нарушений: отсутствие масок у персонала, применение несертифицированных антисептиков, пренебрежение ежедневной влажной уборкой, проветриванием и дезинфекцией помещений. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что заболеваемость COVID-19 среди работников сферы общественного питания за последний месяц увеличилась на 32%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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