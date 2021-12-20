Треть пермских кафе не соблюдают антиковидные меры

В Роспотребнадзоре предупреждают о рисках при посещении кафе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Проверка Роспотребнадзора показала, что треть заведений общепита в Пермском крае не соблюдает ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом. При этом, по данным соцопроса, почти 60% заболевших COVID-19 связывают это с посещением общественных мест, в том числе кафе и ресторанов.

«По данным опроса, почти 60% заболевших новой коронавирусной инфекцией в Пермском крае связывают свое заболевание с посещением общественных мест, в том числе организаций питания. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю с 12 ноября по 16 декабря проверило 41 предприятие общественного питания на предмет соблюдения противоэпидемического режима. Треть объектов общепита не соблюдает меры эпидемиологической безопасности», — сообщается на сайте ведомства.

Среди основных нарушений: отсутствие масок у персонала, применение несертифицированных антисептиков, пренебрежение ежедневной влажной уборкой, проветриванием и дезинфекцией помещений. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что заболеваемость COVID-19 среди работников сферы общественного питания за последний месяц увеличилась на 32%.