Депутат думы ХМАО обвинил УФАС во вредительстве

Депутат думы ХМАО Алексей Андреев обвинил сотрудников регионального управления Федеральной антимонопольной службы во вреде социальному развитию округа. Об этом он заявил в ходе заседания регионального парламента.
«УФАС в ХМАО рассматривает проблемы с точки зрения социальности либо с точки зрения каких-то актов, постановлений и так далее? Многие решения УФАС, если честно, вредят социальному развитию округа», — рассказал Андреев.
Парламентарий привел в пример судебные тяжбы по детским садам, построенным по программам государственно-частного партнерства, в документах которых антимонопольная служба находила нарушения. По словам Андреева, поданные судебные иски по уже введенным в эксплуатацию и функционирующим детским учреждениям создают впечатление, что антимонопольная служба работает против действующих социальных программ округа.
В ответ на претензии депутата замруководителя УФАС по ХМАО Александр Миронов сообщил, что ведомство действует в целях сохранения конкуренции при заключении контрактов на строительство социальных объектов. Также он сообщил, что по ряду дел в связи с решениями судов высших инстанций и появлению новой судебной практики производство дел отменяется. «Из центрального управления была направлена информация о пересмотре ряда дел в связи с учетом позиции апелляционной инстанции, а также в связи с принятием антимонопольного пакета обзора Верховного суда РФ. Сейчас ряд дел, и не только в ХМАО, отменяется», — ответил Миронов.
Ранее URA.RU сообщало, что директор строительной компании «Сибпромстрой» из ХМАО Николай Сторожук сравнил УФАС с преступной группировкой. Поводом стали претензии антимонопольщиков к аукционам югорских властей, в которых участвует только один застройщик. По мнению Сторожука, «ситуация напоминает дурдом».
Депутат думы ХМАО Алексей Андреев обвинил сотрудников регионального управления Федеральной антимонопольной службы во вреде социальному развитию округа. Об этом он заявил в ходе заседания регионального парламента. «УФАС в ХМАО рассматривает проблемы с точки зрения социальности либо с точки зрения каких-то актов, постановлений и так далее? Многие решения УФАС, если честно, вредят социальному развитию округа», — рассказал Андреев. Парламентарий привел в пример судебные тяжбы по детским садам, построенным по программам государственно-частного партнерства, в документах которых антимонопольная служба находила нарушения. По словам Андреева, поданные судебные иски по уже введенным в эксплуатацию и функционирующим детским учреждениям создают впечатление, что антимонопольная служба работает против действующих социальных программ округа. В ответ на претензии депутата замруководителя УФАС по ХМАО Александр Миронов сообщил, что ведомство действует в целях сохранения конкуренции при заключении контрактов на строительство социальных объектов. Также он сообщил, что по ряду дел в связи с решениями судов высших инстанций и появлению новой судебной практики производство дел отменяется. «Из центрального управления была направлена информация о пересмотре ряда дел в связи с учетом позиции апелляционной инстанции, а также в связи с принятием антимонопольного пакета обзора Верховного суда РФ. Сейчас ряд дел, и не только в ХМАО, отменяется», — ответил Миронов. Ранее URA.RU сообщало, что директор строительной компании «Сибпромстрой» из ХМАО Николай Сторожук сравнил УФАС с преступной группировкой. Поводом стали претензии антимонопольщиков к аукционам югорских властей, в которых участвует только один застройщик. По мнению Сторожука, «ситуация напоминает дурдом».