Депутат думы ХМАО обвинил УФАС во вредительстве

По мнению Алексея Андреева, ведомство работает против окружных программ по строительству детских садов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Депутат думы ХМАО Алексей Андреев обвинил сотрудников регионального управления Федеральной антимонопольной службы во вреде социальному развитию округа. Об этом он заявил в ходе заседания регионального парламента.

«УФАС в ХМАО рассматривает проблемы с точки зрения социальности либо с точки зрения каких-то актов, постановлений и так далее? Многие решения УФАС, если честно, вредят социальному развитию округа», — рассказал Андреев.

Парламентарий привел в пример судебные тяжбы по детским садам, построенным по программам государственно-частного партнерства, в документах которых антимонопольная служба находила нарушения. По словам Андреева, поданные судебные иски по уже введенным в эксплуатацию и функционирующим детским учреждениям создают впечатление, что антимонопольная служба работает против действующих социальных программ округа.

В ответ на претензии депутата замруководителя УФАС по ХМАО Александр Миронов сообщил, что ведомство действует в целях сохранения конкуренции при заключении контрактов на строительство социальных объектов. Также он сообщил, что по ряду дел в связи с решениями судов высших инстанций и появлению новой судебной практики производство дел отменяется. «Из центрального управления была направлена информация о пересмотре ряда дел в связи с учетом позиции апелляционной инстанции, а также в связи с принятием антимонопольного пакета обзора Верховного суда РФ. Сейчас ряд дел, и не только в ХМАО, отменяется», — ответил Миронов.

Ранее URA.RU сообщало, что директор строительной компании «Сибпромстрой» из ХМАО Николай Сторожук сравнил УФАС с преступной группировкой. Поводом стали претензии антимонопольщиков к аукционам югорских властей, в которых участвует только один застройщик. По мнению Сторожука, «ситуация напоминает дурдом».