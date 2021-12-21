Ozon: свердловчане решили, что подарят друг другу на Новый год

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Винный магазин «Винотека Соловьева». Екатеринбург , новый год, новогодний подарок
Жители Свердловской области уже определились с подарками на Новый год Фото:

Наиболее популярным подарком на Новый год для взрослых жителей Свердловской области стала косметика, парфюмерия и одежда. Детям, скорее всего, подарят игрушки и гаджеты. Об этом говорится в исследовании маркетплейса Ozon, которое есть в распоряжении URA.RU.

«Детям на Новый год традиционно будут дарить игрушки (58%), гаджеты (25%), одежду (27%), сладости (31%) и книги (28%). Самые распространенные подарки для взрослых — косметика и парфюмерия (их собираются презентовать 35% екатеринбуржцев), одежда (26%), книги (26%), сувениры (23%) и аксессуары к технике (18%)», — говорится в исследовании.

Так же Ozon подсчитал то, сколько готовы потратить жители на подарки в Новый год. В основном жители потратят от 10 до 20 тысячи рублей, а каждый пятый от 30 до 50 тысяч рублей. Самые дорогостоящие подарки достанутся детям, супругам и родителям. В опросе маркетплейса приняли участие полторы тысячи человек.

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Наиболее популярным подарком на Новый год для взрослых жителей Свердловской области стала косметика, парфюмерия и одежда. Детям, скорее всего, подарят игрушки и гаджеты. Об этом говорится в исследовании маркетплейса Ozon, которое есть в распоряжении URA.RU. «Детям на Новый год традиционно будут дарить игрушки (58%), гаджеты (25%), одежду (27%), сладости (31%) и книги (28%). Самые распространенные подарки для взрослых — косметика и парфюмерия (их собираются презентовать 35% екатеринбуржцев), одежда (26%), книги (26%), сувениры (23%) и аксессуары к технике (18%)», — говорится в исследовании. Так же Ozon подсчитал то, сколько готовы потратить жители на подарки в Новый год. В основном жители потратят от 10 до 20 тысячи рублей, а каждый пятый от 30 до 50 тысяч рублей. Самые дорогостоящие подарки достанутся детям, супругам и родителям. В опросе маркетплейса приняли участие полторы тысячи человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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