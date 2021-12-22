Глава «Вектор» оценил версию об искусственном создании «Омикрона»

23 декабря 2021 в 00:05 Размер текста - 17 +

«Омикрон» вполне могли вывести искусственным путем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новый штамм коронавируса «Омикрон» вполне возможно вывести искусственно, но хочется верить, что никто сознательно этого не сделал. Об этом заявил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов. «Технически нет противоречий в получении штамма с заданным набором мутаций, но кому и зачем это может быть нужно? Я хочу верить в то, что в мире сознательно такие работы никто не проводит», — сообщил директор ГНЦ «Вектор» в программе «Вести» на телеканале «Россия-1». Он заявил, что в центре получили более 30 полных геномов омикрон-штамма. Он добавил, что на сегодняшний день российские тесты на коронавирус способны выявлять все варианты вируса, в том числе и «Омикрон». По словам Максютова, для этого не требуется модификация российских ПЦР тест-систем. О том, что «Омикрон» выявили в 106 странах, сообщили в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Также стало известно, что на данный момент в мире наиболее распространен дельта-штамм. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» вполне возможно вывести искусственно, но хочется верить, что никто сознательно этого не сделал. Об этом заявил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов. «Технически нет противоречий в получении штамма с заданным набором мутаций, но кому и зачем это может быть нужно? Я хочу верить в то, что в мире сознательно такие работы никто не проводит», — сообщил директор ГНЦ «Вектор» в программе «Вести» на телеканале «Россия-1». Он заявил, что в центре получили более 30 полных геномов омикрон-штамма. Он добавил, что на сегодняшний день российские тесты на коронавирус способны выявлять все варианты вируса, в том числе и «Омикрон». По словам Максютова, для этого не требуется модификация российских ПЦР тест-систем. О том, что «Омикрон» выявили в 106 странах, сообщили в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Также стало известно, что на данный момент в мире наиболее распространен дельта-штамм.