22 декабря 2021
21 декабря 2021

Перед каникулами пермяков просят сдать кровь

© Служба новостей «URA.RU»
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Футболисты и болельщики ФК
Пермяков просят пополнить банк крови перед каникулами Фото:

Сотрудники пермской станции переливания крови просят горожан стать донорами. Это важно перед длительными новогодними каникулами, когда запасы традиционно снижаются, отмечают врачи.

«Праздничный сезон — всегда трудное время года для поддержания запасов крови, которые обычно снижаются с конца декабря до середины января. Мы конкурируем за драгоценное время с рождественскими покупками и встречами с друзьями. Количество доноров заметно снижается и из-за зимних недугов», — цитирует сайт правительства региона главного врача краевой станции переливания крови Оксану Самовольникову.

27 декабря на станции переливания по ул. Лебедева, 54 пройдет всероссийская донорская акция «С Новым годом, Служба крови!». В этот день в учреждении запланирована праздничная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.

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Сотрудники пермской станции переливания крови просят горожан стать донорами. Это важно перед длительными новогодними каникулами, когда запасы традиционно снижаются, отмечают врачи. «Праздничный сезон — всегда трудное время года для поддержания запасов крови, которые обычно снижаются с конца декабря до середины января. Мы конкурируем за драгоценное время с рождественскими покупками и встречами с друзьями. Количество доноров заметно снижается и из-за зимних недугов», — цитирует сайт правительства региона главного врача краевой станции переливания крови Оксану Самовольникову. 27 декабря на станции переливания по ул. Лебедева, 54 пройдет всероссийская донорская акция «С Новым годом, Служба крови!». В этот день в учреждении запланирована праздничная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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