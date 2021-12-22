Перед каникулами пермяков просят сдать кровь

Пермяков просят пополнить банк крови перед каникулами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники пермской станции переливания крови просят горожан стать донорами. Это важно перед длительными новогодними каникулами, когда запасы традиционно снижаются, отмечают врачи.

«Праздничный сезон — всегда трудное время года для поддержания запасов крови, которые обычно снижаются с конца декабря до середины января. Мы конкурируем за драгоценное время с рождественскими покупками и встречами с друзьями. Количество доноров заметно снижается и из-за зимних недугов», — цитирует сайт правительства региона главного врача краевой станции переливания крови Оксану Самовольникову.

27 декабря на станции переливания по ул. Лебедева, 54 пройдет всероссийская донорская акция «С Новым годом, Служба крови!». В этот день в учреждении запланирована праздничная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.

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